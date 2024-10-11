Diyarbakır'da feci kazada iki kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da akşam saatlerinde Hani ilçesi Merkez Mahallesi Dicle karayolunda bir kaza meydana geldi.

Lastiği patlayan ve park halindeki saman yüklü traktörü fark etmeyen Muhammed Çalı (22) yönetimindeki 47 KG 343 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün manevra yapması sonucu karşı yönden gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR’la kafa kafaya çarptı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada arkadan gelen bir otomobil de traktöre çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Muhammed Oruç (25) ve Bünyamin Ergin (24) hayatını kaybederken, diğer araçlardaki 2 kişi de yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için Hani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.