Diyarbakır’da fırtınanın acı bilançosu! Çatılar uçtu, hayvanlar öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da fırtınanın acı bilançosu! Çatılar uçtu, hayvanlar öldü

Diyarbakır’da kuvvetli rüzgar felakete yol açtı: Lice’de 6 inek akıma kapılarak öldü, Bismil’de ahır çatısı uçtu. Meteoroloji fırtına uyarısı yaptı.

Lice ve Bismil ilçelerinde dünden beri etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarla birlikte dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Balcılar Mahallesi'nde bir ahırın çatısı uçtu. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası çatının onarımı için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde de Lice ilçesinin kırsal Kutlu Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle elektrik direği devrildi. Devrilen direğin telleri yoldaki ineklerin üzerine düştü. Akıma kapılan 6 inek öldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şiddetli rüzgarın etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar, yerel olarak fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır’da fırtınanın acı bilançosu! Çatılar uçtu, hayvanlar Öldü

Diyarbakır’da fırtınanın acı bilançosu! Çatılar uçtu, hayvanlar Öldü

Diyarbakır’da fırtınanın acı bilançosu! Çatılar uçtu, hayvanlar Öldü

Diyarbakır’da fırtınanın acı bilançosu! Çatılar uçtu, hayvanlar Öldü

Diyarbakır’da fırtınanın acı bilançosu! Çatılar uçtu, hayvanlar Öldü

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