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Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nin bir bloku yıkım sırasında çöktü

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1'i bloku yıkılan, 3 bloku ise ağır hasar alan Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında A Blok çöktü.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 19:53
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Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nin bir bloku yıkım sırasında çöktü

Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nin bir bloku yıkım sırasında çöktü
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(DHA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde 1'i bloku yıkılan, 3 bloku ise hasar alan Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında A Blok çöktü. Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı.

Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi'nin yıkılan 1 blokunda 89 kişi yaşamını yitirdi, 3 bloku da ağır hasar aldı.Bu süreçte ayakta kalan blokların da yıkılmasına karar verildi.

Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkım çalışmaları sırasında A Blok çöktü. Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı. Diğer blokların kontrollü yıkım çalışmaları da sürüyor.

 

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