Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nin bir bloku yıkım sırasında çöktü

(DHA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde 1'i bloku yıkılan, 3 bloku ise hasar alan Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında A Blok çöktü. Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı.
Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi'nin yıkılan 1 blokunda 89 kişi yaşamını yitirdi, 3 bloku da ağır hasar aldı.Bu süreçte ayakta kalan blokların da yıkılmasına karar verildi.
Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkım çalışmaları sırasında A Blok çöktü. Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı. Diğer blokların kontrollü yıkım çalışmaları da sürüyor.