23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Erdoğan Diyarbakır'da konuştu. Ben gencim dedi

Diyarbakır'da gençler ile düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ben gencim niye, çünkü gençlerle beraberim. Sizinle yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil." dedi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 21:51
Takip Et

Diyarbakır'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ben gencim ifadesinde bulundu

Erdoğan Diyarbakır'da konuştu. Ben gencim dedi
+
Aa
-

'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Bu gençler önümüzdeki seçimlerde sandıklarda birilerine gereken dersi verecek.

- Ben gencim niye, çünkü gençlerle beraberim. Sizinle yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil.

- Kendi ikballerini 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.

- Biz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz.

- HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu.

- Yıllarca terör örgütlerinin baskısı altında, insanların güvenliklerinden endişe duyarak yaşadıkları Diyarbakır artık geride kaldı.

İLK OY DETAYI

Programda konuşma gerçekleştiren Erdoğan daha sonra gençlerin sorularına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorulara verdiği yanıtlardan bazıları ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk oyunuzu kime vermiştiniz?' sorusuna "Rahmetli Erbakan hocamıza vermiştik" yanıtını verdi.

Ahmet Kaya ile ilgili bir soruya ise Erdoğan "Belediye başkanlığım dönemimde Sayın Kaya ile ilişkilerimiz ileriydi, bazı programlarımıza Ahmet Kaya'yı davet ederdik" yorumunda bulundu.

Muhafazakar devrimcilerin özelliği nedir? sorusuna Erdoğan, "Kimliği millidir, yerlidir" cevabını verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
1
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
2
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
3
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
4
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
5
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
6
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
7
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Meral Akşener'den İstanbul Barosu Başkanı seçilen Filiz Saraç'a tebrik
﻿Meral Akşener'den İstanbul Barosu Başkanı seçilen Filiz Saraç'a tebrik
﻿Meral Akşener'den İstanbul Barosu Başkanı seçilen Filiz Saraç'a tebrik
﻿Galatasaray'ın genç yıldızı korkuttu
﻿Galatasaray'ın genç yıldızı korkuttu
﻿Galatasaray'ın genç yıldızı korkuttu
﻿Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
﻿Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
﻿Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
﻿Silivri’de cinayet şüphelisi operasyonunda polise silahlı saldırı
﻿Silivri’de cinayet şüphelisi operasyonunda polise silahlı saldırı
﻿Silivri’de cinayet şüphelisi operasyonunda polise silahlı saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.