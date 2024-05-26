Diyarbakır’da hafif ticari araç takla attı: 4

Diyarbakır’ın Çüngüş ve Çermik ilçeleri arasındaki yolda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.B.P idaresindeki 33 ALF 411 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrollünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden N.P., M.P. ve S.P., hafif şekilde yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahale sonrası Çüngüş ve Çermik Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.