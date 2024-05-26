Diyarbakır’da hafif ticari araç takla attı: 4

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da hafif ticari araç takla attı: 4

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Çüngüş ve Çermik ilçeleri arasındaki yolda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.B.P idaresindeki 33 ALF 411 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrollünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden N.P., M.P. ve S.P., hafif şekilde yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahale sonrası Çüngüş ve Çermik Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

aw213079-03.jpg

aw213079-02.jpg

aw213079-01.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi
Konyaspor Galatasaray'ı duman edecek Spor
Konyaspor Galatasaray'ı duman edecek
İsmail Kartal beklemede. Maça az bir zaman kala açıkladı Spor
İsmail Kartal beklemede. Maça az bir zaman kala açıkladı
Kritik maç öncesi skandal olay. Takım otobüsüne saldırdılar Spor
Kritik maç öncesi skandal olay. Takım otobüsüne saldırdılar
Avcılar’da mobilya imalathanesinde yangın Yerel Haberler
Avcılar’da mobilya imalathanesinde yangın
Konya'da taşlı sopalı Galatasaray saldırısı Spor
Konya'da taşlı sopalı Galatasaray saldırısı
Konyaspor Galatasaray maçı öncesi büyük sürpriz Spor
Konyaspor Galatasaray maçı öncesi büyük sürpriz