Diyarbakır'da hastane asansörü korkuttu

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde, asansör arıza yaptı. Hastane çalışanlarının ve kucağında çocuğu olan bir annenin asansörde mahsur kaldığı görüldü.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hastanede daha önce birçok kez benzer sorunların yaşandığını ve tüm uyarılara karşın yetkililerin önlem almadığını ifade etti.

Halk TV'deki habere göre SES'in konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesindeki asansör sorunu bir türlü çözülemiyor. Defalarca arızalanan asansörler hasta, hasta yakınları ve çalışan sağlık emekçilerinin hayatını tehlikeye atıyor. Geçen haftalarda yaptığımız basın açıklamasında da değindiğimiz iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantısına başhekim ve yardımcılarının katılmaması sebebiyle, hastanenin İSG uygulamalarına yönelik çalışmalarının yapılamadığını kamuoyuna bildirip yetkililerin aldıkları sorumlukları yerine getirmeye davet etmiştik. Önceki yıllarda da aynı şekilde tekrarlanan asansör arızalarına rağmen, gerekli bakım ve yenileme çalışmaları yapılmamıştır. Bu ihmaller artık kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atan bu ihmallerin son bulması, gerekli teknik düzenlemelerin ve denetimlerin yapılması için yetkilileri ivedilikle göreve almaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.