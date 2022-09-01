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Tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu

Diyarbakır’da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında, 1500 yıllık kandil bulundu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:32
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Diyarbakır'da heyecanlandıran keşif. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu

Tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki surlarda 'Diriliş' sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışma kapsamındaki arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 1500 yıllık kandil bulundu.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim Büroları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmanın ardından yapısal bütünlüğü bozulmamış kandil, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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