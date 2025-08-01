Diyarbakır'da hırsızlara 'Fren' operasyonu! Çok sayıda tutuklu var

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıları tespit etti.

Düzenlenen "Fren" adı verilen operasyonda, aralarında hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün de yer aldığı 11 şüpheli yakalandı.

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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, bazı zanlıların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Kayıtlarda, bir mağdurun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada soyulması, bir şüphelinin de bir iş yerinin kasasından hırsızlık yapması yer alıyor.

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