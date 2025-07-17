Diyarbakır'da husumetli aileler arasında ölümlü kavga

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da husumetli aileler arasında ölümlü kavga

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde husumetli akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da Medya Mahallesi 205. Sokak'ta aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen akraba aileler arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle iki kişi silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde E.T. (44) ve A.A.G. (47) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polis ekiplerinin firari şüpheli N.T'nin (38) yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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