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Diyarbakır'da iftar sonrası husumetli iki aile arasında silahlı ve sopalı kavga: 4 yaralı, 6 gözaltı

Diyarbakır'da iftar sonrası iki husumetli aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı ve 6 kişi gözaltına alındı. Kavga sopalı ve silahlı olarak devam etti.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 21:25
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Diyarbakır'da iftar sonrası çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da iftar sonrası husumetli iki aile arasında silahlı ve sopalı kavga: 4 yaralı, 6 gözaltı
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Olaya müdahale eden polis, olay yerinde bir tabanca ve sopa ele geçirdi. Polis ayrıca, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Olay, Sur ilçesi İnönü Bulvarı’nda meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan iki grup aile, iftar sonrası cadde üzerinde karşı karşıya geldi.

Sözlü olarak başlayan tartışma önce sopalı, daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi, aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale ederken, polis grubu sakinleştirmek için biber gazı kullandı.

Yaşanan kargaşada olaya karıştığı belirlenen ve aralarında kadınlarında olduğu 6 kişi de gözaltına alındı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinde gözaltına aldığı bir şüphelinin üzerinde de tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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