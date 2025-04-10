Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kaynak: DHA
Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Tabanca ve kalaşnikofların kullanıldığı kavgada Ali E., Nebi E., Lokman E., Abdülsamet E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haydar Dursun ve İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen, olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Donald Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik
Donald Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik
Trafikte adam öldürmek!..
Trafikte adam öldürmek!..
63 akil insan hakkında da dava açılacak mı?..
63 akil insan hakkında da dava açılacak mı?..
KIBRIS
KIBRIS
İsmet Paşa’ya saldırmanın dayanılmaz hafifliği
İsmet Paşa’ya saldırmanın dayanılmaz hafifliği