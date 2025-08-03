Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 yaralı

Merkez Bağlar ilçesinde İskanevleri Mahallesi’nde ikamet eden iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

7 KİŞİ YARALANDI

Kavgada her iki aileden 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olan yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önemleri alırken, yaralılar sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.