Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga

Bağlar ilçesinde çıkan olayda iki grup bıçaklı, silahlı ve sopalı kavga etti. Kavganın sonucunda ise 5 kişi yaralandı.

Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Çevlik Caddesi'nde kurye ve mobilya firmasının satış noktasındaki çalışanı arasında başlayan tartışma bıçaklı, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Tartışmaya şahısların arkadaşları da katılınca olay büyüdü ve sonucunda 5 kişi yaralandı.

Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde, motokurye ile bir mobilya firmasının satış noktasındaki çalışan arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Yapılan kavga ihbarının ardından bölgeye polis ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralananların ambulanslar ile şehirde bulunan hastanelere kaldırıldığı belirtildi.