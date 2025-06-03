Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma

Kaynak: ANKA
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma

Diyarbakır’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla bağlantılı kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinin Sanayi Mahallesi’nde bulunan 2. Sanayi Sitesi’nde, iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde başlayan sözlü atışma, kısa sürede silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Polis, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, yaralanan üç kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu acil serviste yapılan kontrollerle tespit edildi. Olayla ilgili olarak polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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