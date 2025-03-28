Diyarbakır’da kaçak avcılık yapan 9 şahsa ceza yağdı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da kaçak avcılık yapan 9 şahsa ceza yağdı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaçak avcılık yapan 9 şahsa 462 bin 571 lira idari para cezası kesilirken 25 adet canlı keklik ve avcılıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaçak avcılık yapan 9 şahsa 462 bin 571 lira idari para cezası kesilirken 25 adet canlı keklik ve avcılıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çaybaşı Mahallesi Kaçar mezrası mevkisinde dün avcılığın yasak olduğu bölgede tuzaklama yöntemi ile keklik avladıkları tespit edildi. Çalışmada, 25 adet canlı keklik, 20 adet keklik kafesi, 18 adet tuzaklama ağı ve 3 adet el feneri ele geçirildi. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile koordine kurularak ele geçirilen malzemeler teslim edilip, kurum tarafından şüpheli 9 şahsa toplamda 462 bin 571 TL idari para cezası uygulandı.

Son Haberler
Espressolab’de Erdoğan sloganı attılar! Özgür Özel boykot çağrısı yapmıştı
Espressolab’de Erdoğan sloganı attılar! Özgür Özel boykot çağrısı yapmıştı
Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'yı çileden çıkaran hareket
Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'yı çileden çıkaran hareket
Iğdır’da üzücü Olay: Bülent Dilmen çatıdan düşerek can verdi
Iğdır’da üzücü Olay: Bülent Dilmen çatıdan düşerek can verdi
Memur emeklileri aylık ve ikramiyeleri ile ilgili flaş gelişme! Hesaplara yatırıldı
Memur emeklileri aylık ve ikramiyeleri ile ilgili flaş gelişme! Hesaplara yatırıldı
Ünlü tatil merkezinde operasyon: 13 gözaltı
Ünlü tatil merkezinde operasyon: 13 gözaltı