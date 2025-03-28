Diyarbakır’da kaçak avcılık yapan 9 şahsa ceza yağdı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaçak avcılık yapan 9 şahsa 462 bin 571 lira idari para cezası kesilirken 25 adet canlı keklik ve avcılıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çaybaşı Mahallesi Kaçar mezrası mevkisinde dün avcılığın yasak olduğu bölgede tuzaklama yöntemi ile keklik avladıkları tespit edildi. Çalışmada, 25 adet canlı keklik, 20 adet keklik kafesi, 18 adet tuzaklama ağı ve 3 adet el feneri ele geçirildi. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile koordine kurularak ele geçirilen malzemeler teslim edilip, kurum tarafından şüpheli 9 şahsa toplamda 462 bin 571 TL idari para cezası uygulandı.