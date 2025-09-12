Diyarbakır’da kahreden ölüm! Keçiye dokunmasıyla hayatını kaybetti

Olay, 9 Eylül’de akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. P.A. adlı genç kadın, besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direğin yanındaki ıslak zeminde hareketsiz yattığını gördü. Genç kadın keçiye dokunmasıyla hayatını kaybetti.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

A., keçiye dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak, yere yığıldı. Diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, P.A.’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

P.A.’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Keçinin de akıma kapıldığı ve öldüğü belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.