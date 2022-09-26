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Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. 

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 23:32
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Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı 1 ölü, 5 yaralı
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(DHA)- Kaza Çınar ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Diyarbakır-Mardin yolunda meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 EPC 852 plakalı kamyon ile 21 ED 569 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada traktörde bulunan 6 kişi yola savrularak yaralandı. Kaza sonrası yapılan aramada 1 kişinin de kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de sevk edildi.

Kayıp kişi kısa sürede yaralı olarak bulunurken, diğer yaralılarla birlikte ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan B.K. (21) burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan 2’sinin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


 

 

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