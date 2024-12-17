Diyarbakır’da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da kar nedeniyle kapanan yolların büyük bölümünün kısa sürede ulaşıma açıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, toplam 600 kilometrelik yolun ulaşıma kapandığı bölgelerde ekiplerin yoğun bir çalışma yaptığı bildirildi. 18 araç ve 67 personelce yürütülen çalışmalarda kar nedeniyle kapanan yolların yüzde 70'inin kısa sürede ulaşıma açıldığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında Kulp ilçesinde 18 mahalle, Silvan'da ise 4 mahalle ve 3 mezranın yolunun açıldığı, Silvan ve Lice ilçesinde yolda mahsur kalan cenaze araçlarına gidecekleri mezarlıklara kadar refakat edildiği ifade edilen açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın kent genelinde kış şartlarına karşı çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.