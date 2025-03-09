Diyarbakır'da kaybolan genç Batman'da ölü bulundu

Kaynak: DHA

Diyarbakır'da 1 Mart’tan bu yana kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Mehmet Yüksel Batman’da silahla vurulmuş halde boş bir arazide ölü bulundu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi Aydınlar mezrasında yaşayan Mehmet Yüksel, iddiaya göre 1 Mart’ta asker arkadaşlarıyla buluşmak için ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. 1 haftadır kayıp olarak aranan Yüksel, Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü mevkindeki boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Yüksel’in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Morg önünde bekleyen gencin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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