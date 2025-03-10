Diyarbakır'da kaybolan gencin ölüsü Batman'da bulunmuştu: 14 gözaltı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da kaybolan gencin ölüsü Batman'da bulunmuştu: 14 gözaltı

Diyarbakır'da Mart’tan bu yana kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Mehmet Yüksel’in Batman’da silahla vurulmuş halde boş bir arazide ölü bulunmasıyla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi Aydınlar mezrasında yaşayan Mehmet Yüksel, 1 Mart’ta asker arkadaşlarıyla buluşmak için ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

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Kayıp olarak aranan Yüksel, Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü mevkisindeki boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Yüksel’in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına cenazesi yakınlarına teslim edilen Yüksel, Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T.(32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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