Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran olayına yayın yasağı getirildi

Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin soruşturmanın gizliliğini korumak için yayın yasağı kararı alındı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından duyurulan bu karar, 29 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararla yürürlüğe girdi. RTÜK sitesinde yer alan bilgilere göre, basın ve yayın organlarının olayla ilgili herhangi bir içerik paylaşımı yasaklanmış durumda.

MEDYA KURULUŞLARINA UYARI

Bu karar, olayla ilgili detayların kamuoyuna yansımasını engellemek ve soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla alındı. RTÜK, tüm medya kuruluşlarını bu yasağa uymaları konusunda uyardı. Yasağa aykırı hareket eden yayın organları hakkında yasal işlem başlatılabileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan sonuç alınamayınca, Narin'in babası Arif Güran saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

TERLİK BULUNDU, NUMARASI FARKLI

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca, Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 8. gününe girerken, İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Her türlü ihbarı titizlikle değerlendiriyoruz. Çemberin iyice daraldığını ve sonuca çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Elimizde somut deliller ve tanık ifadeleri bulunuyor" dedi.

YÜZLERCE KİŞİ NARİN'İ ARIYOR

Gönüllülerin de desteğiyle şu ana kadar 1710 personelin yer aldığı aramalar kapsamında mahalle içerisinde ve çevresinde çalışma yürütüldü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama yaptı.

ADLI TIP’TAN RAPOR ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi.