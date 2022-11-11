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Diyarbakır'da kazaların 1 aylık bilançosu: 2 ölü, 392 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da ekim ayında meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 392 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:12
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Diyarbakır'da kazaların ekim ayı bilançosu: 2 ölü, 392 yaralı

Diyarbakır'da kazaların 1 aylık bilançosu: 2 ölü, 392 yaralı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da ekim ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, 488 kazada, 392 kişi yaralandı, 2 kişi öldü. Kazaların 243'ü ölümlü ve yaralanmalı olurken, 245'inin ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında meydana gelen 4 bin 230 kazada ise 3 bin 466 kişi yaralanırken, 18 kişi öldü. Kazaların 2 bin 59'u ölümlü ve yaralamalı olurken, 2 bin 171'i ise maddi hasarlı kaza olarak meydana geldi.

Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu açıklanan istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ‘dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak ifade edildi. (İHA)

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