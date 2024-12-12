Diyarbakır’da kıraathanede silahlı kavga. 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da kıraathanede silahlı kavga. 1 ölü

Diyarbakır’da daha önce canlı hayvan borsasında kavga eden 2 kişi bir kıraathanede karşılaştılar. Burada yeniden kavga eden kişi yanında getirdiği silahla Seyfettin Tunçel’e ateş etti. Hastaneye kaldırılan Tunçel, hayatını kaybetti.

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Borsası'nda sabah saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi darbedilip hafif yaralandı.

Daha sonra Bağlar ilçesi Sento Caddesi'ndeki kıraathanede karşılaşan taraflar arasında burada da kavga çıktı. Bir kişi, yanında getirdiği tabancayla Seyfettin Tunçel'e ateş edip yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tunçel, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Seyfettin Tunçel, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Tunçel'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da kıraathanede silahlı kavga. 1 ölü

Diyarbakır’da kıraathanede silahlı kavga. 1 ölü

Diyarbakır’da kıraathanede silahlı kavga. 1 ölü

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