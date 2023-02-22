Kontrollü yıkımda 10 katlı apartman kum gibi dağıldı. Hiç mi demir ve çimento yok bu binalarda

Ülkemiz son günlerde meydana gelen deprem felaketiyle karşı karşıya.

42 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve hala aralıklarla devam eden depremlerde Diyarbakır'daki binanın bir kısmı enkaza dönüştü.

Depremden etkilenen binalardan biri olan Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Sokak’taki 10 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

HİÇ Mİ DEMİR VE ÇİMENTO YOK BU BİNALARDA

Binanın deprem anında çökmemesi ise tam bir 'şans' olarak yorumlandı.

Kum gibi dağılan binanın bu halini görenler "Hiç mi demir ve çimento yok bu binalarda" diye sormaktan kendini alamadı.