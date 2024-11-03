Diyarbakır’da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi

Diyarbakır Bağlar'da otomobilin çarptığı yaya feci şekilde yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya feci şekilde hayatını kaybetti.

Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi yeni toplu konutlar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, E.T. idaresindeki 34 VOV 84 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde vücüdu ikiye bölünen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi

Diyarbakır’da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi

Diyarbakır’da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi

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