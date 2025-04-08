Diyarbakır’da korkutan bina yangını! 5 kişi dumandan etkilendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da korkutan bina yangını! 5 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da bir binada çıkan yangın bir hayli korkuttu. Çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

BİNANIN 2. KATI BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI

Bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle bir anda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan bina sakinleri, ekiplerin yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi ise kentteki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Fatih Ayaz ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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