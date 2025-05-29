Diyarbakır'da kürtçe İmamoğlu pankartı asan kişiler gözaltına alındı!

19 Mart’ta yapılan operasyonla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun posteri bugün Diyarbakır merkez Sur İlçesi’nde bulunan tarihi surlara asıldı. İmamoğlu portresinin yer aldığı afiş üzerinde kürtçe ‘Özgürlük’ ifadeleri yer aldı. Afişi asanlar ise gözaltına alındı.

CHP’Lİ VEKİL HESABINDAN PAYLAŞTI

Surlara asılan afişleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkılu, “İmamoğlu Diyarbakır burçlarında. Zulmünüz bitene kadar her yerde” dedi.

BOĞAZDAN İNDİRİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde boğaza asılan Ekrem İmamoğlu afiş ve pankartlarını yasaklamıştı. Yasak kararı sonrası CHP Genel merkezine ve bazı parti binalarına İmamoğlu afişlerine yer verdi.