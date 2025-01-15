Diyarbakır'da liseli kız tartışma yüzünden bıçaklandı

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da liseli kız tartışma yüzünden bıçaklandı

Diyarbakır'da lise öğrencisi kız, sınıfta yanan tartışma nedeniyle okul çıkışında bıçaklandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Ergani ilçesinde Ergani Anadolu Lisesi'nde 13 Ocak'ta iddiaya göre, 15 yaşındaki A.K., arkadaşları ve başka birkaç öğrenci arasında sınıfta sigara içilmemesi konusunda yaşanan tartışma okul dışına taştı.

Okul çıkışında A.K., okulla ilişiği olmayan 18 yaşındaki D.Y. adlı kız tarafından karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.K. ise polis arabasıyla Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.

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A.K., buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheli D.Y. ise Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

A.K., okul çıkışında bir anda seslenildiğini belirterek, "Dönüp baktığımız sırada "karakol orada bir derdiniz varsa gidip orada konuşalım" dedim. Bir anda sağ taraftan bana bir tekme geldi. Döndüğümde saçımdan tutulup bıçak saplandı. Kan görünce o korkuyla yere düştüm. Polis arabası geldi ve hastaneye gittim. 7 dikiş atıldı. Beni bıçaklayan dışarıdandı. Kendisini tanımıyorum" dedi.

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