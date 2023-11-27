Diyarbakır’da lokomotif otomobile çarptı. 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte lokomotifle otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk olmak üzere 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır’da lokomotif otomobile çarptı. 2’si ağır 5 yaralı

Kaza, Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi Mervani Caddesi’ndeki kontrollü hemzemin geçitte meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır’dan Mardin’in Mazıdağı ilçesine yük bıraktıktan sonra dönen M.K. idaresindeki vagonları bulunmayan lokomotif, bariyerleri kıran D.B. kontrolündeki 34 LC 0494 plakalı otomobile çarparak 200 metre sürükledi.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan S.B., Ş.B., R.B., E.B. adlı çocuk ve aracın sürücüsü D.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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