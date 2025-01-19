Diyarbakır’da mezarlıklarda temizlik çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, kent genelindeki mezarlıkları rutin olarak temizleyip bakımını yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı temizlik kampanyası kapsamında kentin genelinin yanı sıra mezarlıkların bakım ve temizliğine yönelik de çalışma başlattı. Bu kapsamda oluşturulan temizlik ekipleri, mezarlıklarda düzenli olarak temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyor.

Sağlık Daire Başkanlığı Mezarlık Şube Müdürlüğü, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha sağlıklı ve rahat bir ortamda gerçekleştirmesi için mezarlarda yürütülen temizlik çalışmasını özenle takip ediyor.

Müdürlük, kent merkezindeki Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim mezarlıklarında temizlik çalışmalarının aksamaması için bir ekip kurdu. Temizlik ekibi, düzenli bir program dahilinde mezarlıkları ve çevresini temizliyor.

Ekipler, en son mezarlık alanlarındaki çöpleri ve mezar etrafındaki yabani otları temizledi. Bunun yanı sıra mezarlık alanındaki lavabolar, mescit, abdest alma yerleri, merdivenler ve mezarlığa giden yollar temizlendi.