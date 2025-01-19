Diyarbakır’da mezarlıklarda temizlik çalışması

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da mezarlıklarda temizlik çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, kent genelindeki mezarlıkları rutin olarak temizleyip bakımını yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, kent genelindeki mezarlıkları rutin olarak temizleyip bakımını yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı temizlik kampanyası kapsamında kentin genelinin yanı sıra mezarlıkların bakım ve temizliğine yönelik de çalışma başlattı. Bu kapsamda oluşturulan temizlik ekipleri, mezarlıklarda düzenli olarak temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyor.

Sağlık Daire Başkanlığı Mezarlık Şube Müdürlüğü, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha sağlıklı ve rahat bir ortamda gerçekleştirmesi için mezarlarda yürütülen temizlik çalışmasını özenle takip ediyor.

Müdürlük, kent merkezindeki Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim mezarlıklarında temizlik çalışmalarının aksamaması için bir ekip kurdu. Temizlik ekibi, düzenli bir program dahilinde mezarlıkları ve çevresini temizliyor.

Ekipler, en son mezarlık alanlarındaki çöpleri ve mezar etrafındaki yabani otları temizledi. Bunun yanı sıra mezarlık alanındaki lavabolar, mescit, abdest alma yerleri, merdivenler ve mezarlığa giden yollar temizlendi.

Son Haberler
AB'den Trump’a karşı Meksika ticaret hamlesi
AB'den Trump’a karşı Meksika ticaret hamlesi
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi
Batı'nın Çin'in İpek Demiryolu Üzerindeki İkilemi
Batı'nın Çin'in İpek Demiryolu Üzerindeki İkilemi
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı
Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı