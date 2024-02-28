Diyarbakır’da muhtar adayı olan model ölüm tehditleri sebebiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı

Halihazırda tek kadın muhtarın görev yaptığı Diyarbakır'da, 31 Mart yerel seçimlerinde Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına aday olan ve model olması nedeni ile bir anda gündeme gelen Sarsılmaz, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Basına konuşan Sarsılmaz, adaylık haberlerinin çıkması sonrası ölüm tehditleri aldığını söyleyerek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

"ŞU AN PSİKOLOJİM ÇOK KÖTÜ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Sarsılmaz, tehditler hakkında suç duyurusuna bulunacağını belirterek “Ben doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için iyi niyetli bir şekilde adaylığımı açıkladım. Dün afiş çalışmalarını bitirip, bugün çalışmalara başlayacaktım. Ancak çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Sarsılmaz, başka aday çıkmadığı takdirde 4 erkek adaya karşı seçim yarışına girecekti.