Diyarbakır'da narkoterör operasyonu. Binlercesi ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri bularak suçluları adalete teslim etmek ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı somut delillerle ortaya koymak amacıyla "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda, 755 bin kök skunk ve 704 bin kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler imha edilirken, gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

