Diyarbakır’da öğretmene veli saldırısı! Şok görüntüler

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır’da bir okulda yaşanan olay karakolda bitti. Okulda kavga eden öğrencileri ayıran nöbetçi öğretmen bir velinin tokatlı saldırısına uğradı. Öğretmen veliden şikayetçi oldu.

Olay, dün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden 2 öğrenciyi ayırdı. Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu.

Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı. Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken; veli, R.S.'ye tokat attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.

