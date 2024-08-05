Diyarbakır’da ormanlık alanda yangın

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da ormanlık alanda yangın

Diyarbakır'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Diyarbakır’da ormanlık alanda yangın

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Çüngüş ilçesi kırsal Sağtepe Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle bölgedeki üzüm bağına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, ilçe belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri gönderildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

aw261558-03.jpg

aw261558-02.jpg

aw261558-01.jpg

aw261558-04.jpg

İlgili Haberler
Bodrum'da korkutan yangın
Bodrum'da korkutan yangın
Kahramanmaraş’ta orman yangınları
Kahramanmaraş’ta orman yangınları
Son Haberler
Işıkta yol vermedi diye silahla ateş açtı Yerel Haberler
Işıkta yol vermedi diye silahla ateş açtı
BM: Gazze'de gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok Dünya
BM: Gazze'de gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem Yerel Haberler
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Son dakika... Instagram açılıyor mu? Bakan'dan açıklama Gündem
Son dakika... Instagram açılıyor mu? Bakan'dan açıklama
Hacıosmanoğlu son görevini yaptı Spor
Hacıosmanoğlu son görevini yaptı
Kahramanmaraş'ta deprem Gündem
Kahramanmaraş'ta deprem