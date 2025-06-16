Diyarbakır’da örtü yangını, 2 saatte kontrol altına alındı

Kaynak: DHA
Diyarbakır’da örtü yangını, 2 saatte kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Kırkpınar Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dicle ilçesi kırsal Kırkpınar Mahallesi kırsalında, 17.30 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dicle Belediyesi'ne ait iş makineleri de bölgeye yönlendirildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

15 HEKTAR ALAN YANDI

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde izleyen Dicle Belediyesi Eş Başkanı Aysel Baran, yangının yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olduğunu ifade ederek, "Şu anda olay yerindeyiz. Bize gelen ilk bilgide 2 saat önce elektrik direğinden çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu şeklindeydi. Belediyemizin iş makinesi, zabıta ekiplerimizle birlikte olay yerinde yangını söndürmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 15 hektar alan yandı" dedi.

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