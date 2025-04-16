Diyarbakır’da, otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da, otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Ali Pınar Mahallesi Mervani Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DBB 279 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Metrelerce yükseklikten düşen otomobili gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cenazesi, ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

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