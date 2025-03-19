Diyarbakır’da otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Umut Y. ve ismi öğrenilmeyen bir kişinin içinde olduğu araç, Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Umut Y'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerince, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.