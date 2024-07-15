Diyarbakır’da otomobille taksi çarpıştı. 2 yaralı

Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı’nda akşam saatlerinde sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 21 GD 895 plakalı otomobil ile 21 TT 1291 plakalı taksi hızla çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası savrularak trafik ışığı direğine çarpan taksideki Murat Memiş ile ismi belirlenemeyen bir kişi daha yaralandı.

Çevredekileirn ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Takside sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar yapılan ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.