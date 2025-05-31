Diyarbakır'da panik anları... Şehir içi minibüs küle döndü

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da panik anları... Şehir içi minibüs küle döndü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehir içi minibüs, alevler içinde kalarak küle döndü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehir içi minibüs, alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

222.jpgMerkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi'nde şehir içi minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

333.jpgİhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevredekiler ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, araç kullanılamaz hale gelerek çekici yardımıyla kaldırıldı.

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