Diyarbakır'da parkta silahlı kavga: 1 ölü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki S.S. hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Diyarbakır'da parkta silahlı kavga: 1 ölü

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Nevruz Park’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada S.S., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

S.S.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede S.S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. S.S.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis şüphelileri arıyor

Polis, olaya karışan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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