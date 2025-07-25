Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: DHA

Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada 2’si ağır 7 işçi yaralandı. Alevler, ekiplerce kontrol altına alındı.

Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO’ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

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Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 7 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

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