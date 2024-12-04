Diyarbakır'da profesör terör örgütü propagandasından tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da profesör terör örgütü propagandasından tutuklandı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya hesabından, son dönemden Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili paylaşımlar yaptı.

profesor-teror-orgutu-propagandasindan-454065-134067-1.jpg

Ekinci, "Kuzey Suriye Cumhuriyeti. Kürtler, Araplar, Özgur Suriye Ordusu, YPG. Denize ulaşmayan devletlerin yaşama şansı çok zayıftır. İdlip ve Tartus üzerinden Sınırlar Akdeniz'e ulaştırılacak. Rusya’nın çekileceği Tartus, Kuzey Halep, İdlip, Afrin yeni devlete dahil olacak”, “7 Ekim/30 Kasım… Bu iki filmin sonu aynı olacak... Uyarmadı demeyin! #Rojava”, “Yeni bir ‘KOBANİ hüsranı ve sonu’ yaşamak istemiyorlarsa Kürtlerden uzak durmalarını tavsiye edin bence. Buna izin vermezler çünkü...” gibi paylaşımları nedeniyle, dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından ifadeye çağrıldı.

profesor-teror-orgutu-propagandasindan-454067-134067.jpg

İfadesinin ardından gözaltına alınan Ekinci, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinde terör örgütüyle iltisakının bulunmadığını öne sürüp, suçlamaları reddeden Cenap Akıncı, çıkarıldığı mahkemede ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklandı.

profesor-teror-orgutu-propagandasindan-454234-134067.jpg

Ekinci, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde DEVA Partisi’nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuştu.

profesor-teror-orgutu-propagandasindan-454233-134067.jpg

Son Haberler
Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor. Yeni uygulamanın detayları belli oldu
Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor. Yeni uygulamanın detayları belli oldu
Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan mazbatasının hangi partinin adayına verileceğini açıkladı
Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan mazbatasının hangi partinin adayına verileceğini açıkladı
Yumurta fiyatları yükselmeye devam edecek
Yumurta fiyatları yükselmeye devam edecek
Diyarbakır'da profesör terör örgütü propagandasından tutuklandı
Diyarbakır'da profesör terör örgütü propagandasından tutuklandı
Çocukları hasta eden soğuk hava değil bakın ne
Çocukları hasta eden soğuk hava değil bakın ne