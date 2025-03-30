Diyarbakır'da protokol halkla bayramlaştı

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıldığını belirterek, “Tarihte nasıl bu şehir büyük bir medeniyet merkezi olup da onlarca idarenin, devletin merkezliğini yapmış ise bundan sonra da huzur ve güvenle birlikte bu şehir tekrar insanlığın tarihindeki o önemli yüksek mevkisine tekrar gelecektir. Onun için bu bayramın bizde ayrı bir umudu, yarattığı bir umut var” dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Valiliğince bayramlaşma programı düzenlendi. Valilik bahçesindeki bayramlaşmaya Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Murat Zorluoğlu yaptığı konuşmada, ramazan ayını ruhuna ve yüksek maneviyatına uygun bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek, “Büyük bir mutluluk ve sevinç içerisinde bu sabah Ramazan Bayramı'na uyandık" dedi.

Bayramın huzur, barış, sükunet ve esenlik günleri olduğunu söyleyen Vali Zorluoğlu, "Bayramlar dargınlığın, kırgınlığın, küskünlüğün giderildiği insanların affedebilme büyüklüğünün tadına vardığı günlerdir. Birliğin, beraberliğin kardeşliğin zirve yaptığı, çocukların, yetim ve öksüzlerin, garip ve gurabanın gözetildiği, mutlu edildiği zamanlardır bayram zamanları. Ama bayramlar aynı zamanda beklenen günlerdir. Ramazan ayı Diyarbakır'da gerçekten çok farklıydı. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ve yardımlaşma ruhu içerisinde gerçek bir bayramı burada, Diyarbakır'da hep beraber yaşayacağız” diye konuştu.

‘COĞRAFYA KADER OLMASI HEM BAZEN HÜZÜN GÖZYAŞI VE KEDER GETİREBİLİYOR’

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker de "cejna we piroz be" diyerek halkın bayramını kutladı. Eker, konuşmasında Diyarbakır’ın önemine değinerek, şunları söyledi:

“Mehmet Akif, bayramla ilgili şöyle bir beyit yazmış. "Afak bütün hande cihan başka cihandır. Bayram ne hoş, ne şetaretiz zamandır.” Müslümanlar için bu bayram yani Ramazan Bayramı, şükür bayramıdır. Bir ara bunun adına "şeker bayramı" diyorlardı. İbn Haldun'un meşhur ona atfedilen, başka siyasi şahsiyetler tarafından da tarih içerisinde telaffuz edildiği söylenen ünlü bir söz var, "Coğrafya kaderdir." Yukarı Mezopotamya'da Bereketli Hilal'in insanlığa ışık tutan, insanlığın ufkunu açan ve birçok yenilikler, tarım devrimi başta olmak üzere birçok hayvanın insanlığın hizmetine sunulduğu, evcilleştirildiği mekan olan yerlerden en önemlilerden bir tanesi Diyarbakır'dır. Coğrafyanın kader olması bazen hüzün gözyaşı ve keder getirebiliyor, bazen sevinç, gurur ve neşe getiriyor.”

‘ŞİMDİ İNŞALLAH TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ’

Diyarbakır’da 1975'ten bu yana çok acılar yaşandığını söyleyen Eker, terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaşıldığını belirterek, bunun gerçekleşmesiyle Diyarbakır’ın farklı ufuklara yelken açacağını aktardı.

Eker, şunları kaydetti:

“Çok şehit verdik, çok gözyaşı döktük. Annelerimizin, babalarımızın yürekleri yangın yerine döndü. Bunun tabii birden fazla sebebi var, içeride, dışarıda. Bir terör belasıyla biz karşı karşıya kaldık. Enerjimizi Diyarbakır güzelliklerini insanlıkla paylaşmak yerine bütün bu acılarla boğuşmakla, uğraşmakla harcadık. Şimdi inşallah terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaşıyoruz. İnşallah yakında bu, Türkiye'de hissedilir. Beklentimiz o yönde. Terörsüz Türkiye'nin en çok faydalanacak olanı kuşkusuz bir şehir olacak ve bu şehrin etrafındaki diğer şehirler, vatandaşlarımız olacak. Huzur ve güven tarihte nasıl bu şehir büyük bir medeniyet merkezi olup da onlarca idarenin, devletin merkezliğini yapmış ise bundan sonra da huzur ve güvenle birlikte bu şehir tekrar insanlığın tarihindeki o önemli yüksek mevkiine tekrar gelecektir. Onun için bu bayramın bizde ayrı bir umudu, yarattığı bir umut var. Diyarbakır bu bakımdan önemli. Bugüne kadarki yapılan hizmetler, yatırımlar gerçekten çok önemli ve çok büyük yatırımlar yapıldı. Bunların birçoğu görülmedi. Çünkü kimsenin o yatırımlara, o güzelliklere bakacak mecali yoktu. Bu terörsüz Türkiye hedefi gerçekleştiği anda Diyarbakır çok daha farklı ufuklara yelken açacaktır.”