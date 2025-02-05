Diyarbakır'da refüje çarpan otomobil alev aldı; o anlar kamerada

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da refüje çarpan otomobil alev aldı; o anlar kamerada

Diyarbakır'da refüje çarpan otomobil, motor kısmından alev alarak yandı.

Diyarbakır'da refüje çarpan otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. Yangın anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşağa yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Yangın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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