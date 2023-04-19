Diyarbakır’da rüzgar ve dolu yağışı zor anlar yaşattı

Öğle saatlerinde rüzgarın etkisiyle birlikte çevre toz bulutuyla kaplandı. Ayrıca, kent merkezi ve Hani ilçesi ile kırsal alanlarda dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, kentte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Özellikle ilçelerin kırsal alanlarında dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.