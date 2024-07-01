Diyarbakır’da sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Bir mahallede yangın çıktı

Kaynak: DHA / İHA
Diyarbakır’da sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Bir mahallede yangın çıktı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın şiddetiyle bir binanın çatısı uçarken, pazar yerindeki şemsiyeler havada savruldu ve kopan elektrik telleri karayoluna düştü.

Bir mahallede başlayan anız yangını ise rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, Bismil ilçesinde büyük hasara yol açtı. Bir binanın çatısının uçması sonucu elektrik direği devrildi ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Bismil-Batman karayoluna düşen elektrik telleri nedeniyle trafik aksadı. Enerji şirketi ve karayolları ekipleri, sorunları çözmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki meyve ve sebze pazarında kurulan şemsiyeler de uçtu ve pazara gelenler zor anlar yaşadı. Ayrıca, bir tarlada kurulan demir sedir de rüzgarın etkisiyle savruldu.

İlçeye bağlı Yukarıharım Mahallesi'ndeki bir arazide ise henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangını kontrol altına almak için müdahaleler devam ediyor.

Diyarbakır’da sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkili oldu

Diyarbakır’da sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Kentte yaz sıcakları etkisinin sürdürürken bir anda sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkisini gösterdi. Trafikte seyir halinde olan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Caddeler kısa sürede yağışla doldu, ağaç dalları fırtına savruldu.

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