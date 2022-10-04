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Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklama  

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yemek dağıtımında görevli garson ile hastane dışında bir şahsın arasında çıkan tartışma sonrası yemek firmasındaki görevliler açıklama yaptı.  

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 17:07
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Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklama  

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklama  
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3 Ekim Pazartesi günü Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde görevli garson ile hastane dışından gelen bir şahsın arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonrası firma kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Firmada Gıda Mühendisi olarak görev yapan Şeyhmus Parıltı, 3 Ekim Pazartesi günü yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini dile getirerek, “Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yemek dağıtımında görevli garson arkadaşımız ile hastane dışından bir şahıs arasında çıkan tartışmanın büyümesi neticesinde yaşanan üzücü olay sebebiyle bütün sağlık camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Dün, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi iki üyesi hastane içerisinde dolaşıp yemeği boykot etmeyenlere yönelik baskı uygulaması üzerine başlayan tartışmada bir ayağından engelli olan eski çalışma arkadaşımızın korkuyla gaflette bulunması ile birlikte ardı arkası kesilmeden sağlıkçıya şiddet algısı yayılmıştır. Bizler ne silahı, ne şiddeti, ne tehdidi ne de baskıyı savunmuyoruz. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz bizler de sağlık emekçisiyiz ve sağlık emekçilerine yapılan ve yapılacak her türlü saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Bu olayın tamamen yemekhanede yaşanan kargaşada haddini aşan birinin yaptığı yanlışın kendilerine mal edilmesi olduğunu ifade eden Parıltı, "Üzüntülü olduğumuzu buradan belirtiriz. Dünden bugüne olayların bir parçası haline geldik. Hastanelerde çalışan diğer personeller emekçiyse biz neyiz biz emekçi değil miyiz? İşçilik ve emekçilik konusunda bizde onlarla aynı statüyü paylaşıyoruz. İçimizde aşçı, bulaşıkçı, garson, şoför gibi 150 farklı meslek gruplarından arkadaşlar var. Bizler ailelerimizle birlikte yaklaşık 700-800 kişinin geçiminden sorumlu insanlarız. Kimimiz yeni evli kimimiz düğün arifesinde kimimiz de hasta yakınıyız. Bizler sağlıkçılara hizmet için buradayız. Bizim hastanede temas etmediğimiz tek bir personel hasta ve hasta yakını yoktur ve tüm bu personelle aramızda bir kardeşlik bağı bulunmaktadır. Bugüne kadar tek bir olumsuz davranışımız olmamıştır. Sosyal medya üzerinden oluşturulan algıların mağduru olduk” diye konuştu. 

Kendilerinin firma çalışanları olmadığını Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi ve ASO bünyesinde hastanelere hizmet veren personel olduklarını dile getiren Parıldı, “Bu talihsiz olayda haddini aşan biri yüzünden bizlerin haksız yere cezalandırılıp tümümüzün işimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmamız hususunu kamuoyu vicdanının kabul etmeyeceğini ümit ediyoruz. Yaşanan bu münferit ve talihsiz olay sebebiyle eski çalışma arkadaşımız adına tüm kamuoyundan tekrar özür diliyoruz” şeklinde konuştu. 

                                        

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