Diyarbakır’da satırlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı

Ergani ilçesinde, bir otobüs firması çalışanları ile yolculara satış yapmak isteyen bir lokanta çalışanı arasında çıkan şiddetli kavgada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Olayın ardından ise 8 kişi gözaltına alındı.

Tartışma Otogarda Başladı, Çevredekiler Araya Girdi

Olay, Ergani ilçe otogarında akşam saatlerinde meydana geldi. Şehirlerarası yolcu otobüsü çalışanları ile otobüse girmeye çalışan lokanta çalışanları arasında bir tartışma başladı. Çevrede bulunan diğer kişilerin araya girmesiyle tarafların arasındaki gerginlik yatıştırıldı.

Tekrar Edilen Satış Girişimi Tartışmayı Alevlendirdi

Ancak, lokanta çalışanları bir süre sonra aynı firmaya ait başka bir otobüse gelerek satış yapmaya devam etti. Bu durum, taraflar arasında yeniden tartışmaya yol açtı. Tartışma hızla büyüyerek satırlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kavga sırasında otobüs firması yetkilisi H.B. ile oğulları V.B. ve B.B. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye taşındı. Yaralılardan H.B.'nin durumu ciddiyetini korurken, diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili olarak polis 8 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma ise başlatıldı, olayın detayları inceleniyor.