Diyarbakır'da silahlı çatışma!Onlarca yaralı var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Diyarbakır'da silahlı çatışma!Onlarca yaralı var

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kahvede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Karanfil 6. Cadde'de bulunan kahvehanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, cadde üzerindeki iki otomobil de kurşunların hedefi oldu.

1-001.jpg

2-010.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanlarıyla ve sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.


Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Son Haberler
Trabzonspor'dan "Mattia Ahmet Minguzzi" sezonu başvurusu
Trabzonspor'dan "Mattia Ahmet Minguzzi" sezonu başvurusu
Diyarbakır'da silahlı çatışma!Onlarca yaralı var
Diyarbakır'da silahlı çatışma!Onlarca yaralı var
Belçika'dan Gazze'ye 15 tonluk yardım
Belçika'dan Gazze'ye 15 tonluk yardım
Switch 2 sadece 7 haftada 6.000.000 sattı
Switch 2 sadece 7 haftada 6.000.000 sattı
David Luiz'den şaşırtan transfer
David Luiz'den şaşırtan transfer