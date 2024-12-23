Diyarbakır’da silahlı kavga! 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da silahlı kavga! 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada, site görevlisi yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, site görevlisi ile site sakini arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın sonucunda site görevlisi, silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı site görevlisine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya neden olan olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın ayrıntıları ve şüphelilerin kimlikleri hakkında incelemeler devam ediyor. Sitedeki güvenlik kameralarının da incelenerek olayın aydınlatılması bekleniyor.

Diyarbakır’da silahlı kavga! 1 yaralı

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